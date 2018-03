Nominalizaţii la premiile Oscar din acest an vor primi pungi cu cadouri în care se vor afla cutii cu bijuterii comestibile, vouchere pentru vacanţe de 12 zile în Tanzania şi voiaje în Hawaii, dar şi produse de înfrumuseţare şi alimente pentru animalele de companie care respectă principiile nutriţiei holistice, informează Press Association.

Pungile cu cadouri oferite la gala Oscar - denumite "The Everyone Wins Bags" ("Pungile 'Toată lumea câştigă'") - vor fi înmânate tuturor... citeste mai mult