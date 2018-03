Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, învingătoarea surpriză de la Indian Wells, după 6-3, 6-2 în finala cu Daria Kasatkina (Rusia), a declarat după meci că încă nu-şi crede ochilor că a câştigat primul trofeu din cariera ei, relatează AFP.

„Încă nu pot realiza ce am reuşit, încă am impresia că mai am un meci de jucat luni. Nu am realizat efectiv că am câştigat turneul, că acest trofeul este pentru mine, sunt fericită pur şi simplu. Am fost extrem de stresată şi încordată, dar strategia mea era să arăt...