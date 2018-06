* (Interviu cu doamna Maria Grapini, europarlamentar)



Reporter: Ce înseamnă ia românească pentru dumneavoastră?

Maria Grapini: Simbolul principal, întrucât eu cred că toţi - de la copiii mici până la noi, generaţia mai de demult - ştim că ia simbolizează tradiţie, simbolizează, până la urmă, cultura regională, pentru că avem ii din toate zonele, cusute cu modele tradiţionale specifice. Eu, când îmbrac ia, simt că am energie, simt că am putere, parcă îmi dă o stare de bine ca atunci când e sărbătoare. Asta, poate pentru faptul că am crescut la ţară, iar când eram copil, la noi acasă încă se păstrau... citeste mai mult

azi, 00:17 in Cultura-Media, Vizualizari: 21 , Sursa: Bursa in