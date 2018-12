Sala Sporturilor din Constanța a găzduit în această seară editia a doua a meciului caritabil de baschet MK All Stars / NATO Forces - Phoenix Știința Constanta.

Organizată de CS Phoenix Stiinta sub denumirea "Oricine poate fi Moș Craciun", acțiunea caritabilă are rolul de a ajuta 207 de familii si peste 600 de copii din județul Constanța.

Spectatorii care au participat la eveniment în număr mare (umplând Sala Sporturilor) au adus, ca un bilet de intrare, jucării, îmbrăcăminte, produse de igienă și alimente pentru copiii aflați în situații dificile.

Invitații speciali ai evenimentului au fost sportivii din... citeste mai mult