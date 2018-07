"Cea mai mare victorie din cariera ei la simplu", este mesajul care însoţeşte clipul video. La final, taiwaneza a izbucnit în lacrimi, fiind conştientă că a trimis acasă liderul mondial.



"The greatest win of her singles career"

Su-Wei Hsieh sends home Simona Halep at #Wimbledon pic.twitter.com/t4J4lGAtub — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018

Halep a cedat în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 5-7, după ce a avut o minge de meci în decisiv. La finalul partidei, Hsieh a spus că nu a făcut decât să se relaxeze şi astfel a câştigat partida şi a avansat în optimile de finală.



