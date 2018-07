Su-Wei Hsieh a uimit o lume întreagă după ce a eliminat-o pe Simona Halep de la Wimbledon, iar organizatorii turneului n-au trecut cu vederea reuşita jucătoarei aflată pe locul 48 în ierarhia mondială. Pe pagina oficială de Twitter a turneului de Mare Şlem a fost postat un filmuleţ cu ultimul punct la partidei dintre Halep şi Hsieh.

"Cea mai mare victorie din cariera ei la simplu", este mesajul care însoţeşte clipul video. La final, taiwaneza a izbucnit în lacrimi, fiind conştientă că a trimis acasă liderul mondial.

"The greatest win of her singles career"

