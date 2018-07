Oreste Teodororescu, audiat la DIICOT Ploiești

Oreste Teodorescu va fi audiat, luni, la DIICOT, în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri”. În faţa procurorilor au fost deja Raluca Badulescu și creatorul de modă Răzvan Ciobanu, care are calitatea de suspect în dosar.

Teodorescu a spus că va da declarații la ieșirea de la audieri.

„Dau aici un răspuns general, tuturor celor care vor sa ma întrebe ceva despre un dosar despre care nu ştiu nimic! Nu am fost audiat, nu mi ‭‬ s-a comunicat nici o citaţie. Am primit doar un telefon de la numărul acesta ‭(0799)... citeste mai mult