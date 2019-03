Vă prezentăm, pe scurt, cele mai importante modificări.

Taxa bancară

Taxa pe active va fi diferenţiată în funcţie de cota de piaţă deţinută de bancă şi scade de la 1,2% pe an la:

a) 0,4% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1%;

b) 0,2% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mică de 1%.

Din baza de active cărora le este aplicată taxa va fi scăzută o serie de active, printre care titlurile de stat.

Nou mod de calcul pentru credite

Ratele românilor pentru creditele luate în lei nu se vor mai raporta la ROBOR, ci Guvernul introduce un nou indice de referinţă, bazat pe tranzacţiile... citeste mai mult