Orchestra Naţională Simfonică a României va susţine un turneu în Statele Unite în perioada 6 – 16 ianuarie, iar trompetistul Wynton Marsalis va fi solist în două dintre concerte.

Turneul din Statele Unite cuprinde şapte concerte, primele în Florida, la Palm Beach, Miami şi Fort Myers, apoi la Detroit şi New Jersey, punctul culminant fiind Lincoln Center din New York, unde invitat special va fi trompetistul Wynton Marsalis.

Concertele vor fi dirijate de Cristian Măcelaru, iar violoncelistul Adrian Ioniţă va fi solist, cu excepţia celor de la New York, de pe 11 şi 12 ianuarie, al căror protagonist va fi...