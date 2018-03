Orchestra de Tineret a Uniunii Europene va concerta duminică, 15 aprilie 2018, de la ora 19.00, la Ateneului Român sub bagheta dirijorului Vasily Petrenko în cadrul turneului aniversar - Capital Sounds care are loc în cele 28 state membre UE, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea orchestrei. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român.

Programul cuprinde Concertul nr. 2, pentru pian și orchestră, în do minor, op. 18, de Serghei Rahmaninov - solistă Alexandra Dariescu și Suita simfonică „Şeherazada“ de Nikolai Rimsky-Korsakov. În deschidere, AdMusicam Ensemble va interpreta, în primă audiție, lucrarea Rustic Quartet semnată de Victor Savca. Ansamblul este format... citeste mai mult

