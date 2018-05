PNL susţine demersul lui Ludovic Orban de a depune plângere împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru înaltă trădare şi consideră că orice cetăţean are obligaţia de a sesiza, atunci când legea este încălcată, a anunţat vicepreşedintele partidului, Raluca Turcan, la finalul Biroului Executiv al PNL.

Ea a spus că actuala guvernare are un comportament nedemocratic şi nu acceptă un alt punct de vedere de la cetăţeni, folosindu-se în acelaşi timp de instituţiile statului în scop propriu.

"Actuala guvernare are un comportament total nedemocratic şi anume, în interacţiunea cu cetăţenii de bună credinţă, doar pentru că nu acceptă un alt punct de... citeste mai mult

azi, 17:55 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: Bursa in