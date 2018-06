Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, că prin motivarea Curţii Constituţionale cu privire la revocarea şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie este încălcat principiul constituţional al independenţei justiţiei.

"În ultimele luni am asistat la crearea unei majorităţi toxice în CCR de către un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv: folosind CCR, să calce în picioare independenţa justiţiei şi să pună punct oricărei activităţi a procurorilor privitor la lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. În urma deciziei CCR, am... citeste mai mult