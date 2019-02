Orban: Doamna Dancila mai are timp sa se retraga, probabil nu-si da seama in ce a intrat Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga...

9am, 25 Ianuarie 2018