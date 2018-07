„Am dat o declaraţie, am răspuns la toate întrebările la care am putut să răspund. Ar fi culmea să spun ce m-au întrebat, ce am răspuns. (...) Nu intrăm în detalii. Nu am propus o listă de martori. Ceea ce mă interesează pe mine este ca faptele în care s-au derulat evenimentele şi deciziile să fie cercetate. (...) Am dat un răspuns cât se poate de clar, atunci când un clan toxic îşi bate joc de România şi afectează interese fundamentale ale României, nu pot să stau cu mâinile în sân să mă fac că nu văd când sunt afectate interesele României pentru interesele personale ale unui lider politic... citeste mai mult

azi, 11:54 in Politica, Vizualizari: 50 , Sursa: Mediafax in