Orban: In ultimele luni am asistat la crearea unei majoritati toxice in CCR, de catre un clan politic certat cu legea Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine in in ultima perioada am asistat "la crearea unei majoritati toxice in CCR de catre un clan politic certat cu legea" si care are drept obiectiv calcarea in picioare a independentei justitiei.

Mai multe despre Ludovic Orban, lege, CCR Politica citeste mai mult

azi, 18:10 in Politica, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in