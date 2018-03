Orban: Europa e cu ochii pe noi; daca cei din majoritate nu inteleg, vom fi tratati ca un caz special Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare ca un "caz special".

ieri, 18:40 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: 9am in