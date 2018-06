Liderul PNL Ludovic Orban a criticat afirmaţiile preşedintelui PSD Liviu Dragnea, potrivit cărora protestatarii #rezist sunt nişte „şobolani”, şi a declarat că acesta şi-a arătat în ultimele zile „chipul schimonosit care nu are nicio legătură cu România europeană”.

„Liviu Dragnea şi-a arătat în ultimele zile faţa retrogradă, chipul schimonosit care nu are nicio legătură cu România europeană, cu România democratică, ci are legătură cu trecutul comunist şi cu o vedere feudală asupra modului în care trebuie...

