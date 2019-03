Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii sunt solidari cu cei care vor protesta vineri sub sloganul "România vrea autostrăzi" - "#şîeu", subliniind că partidul său are ca prioritate dezvoltarea infrastructurii de transport.

"Noi avem ca prioritate dezvoltarea infrastructurii de transport, atât infrastructura de transport rutieră, cât şi infrastructura de transport feroviară, infrastructura de transport aerian şi infrastructura de transport fluvial. Cred că majoritatea zdrobitoare a primarilor noştri susţin acest protest (...) şi, de altfel, noi am şi dat exemple, aducând, practic, o premieră în istoria... citeste mai mult

