"Am auzit de intenţii, nu ştiu să fi primit citaţii la minister. Dar intenţii sunt, am auzit. E dreptul fiecărui cetăţean", a spus Raed Arafat la conferinţa Mediafax Talks about Health Reform, organizată de agenţia de presă Mediafax şi...

Mediafax, 26 Noiembrie 2012