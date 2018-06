Negocierile PNL cu celelalte partide pentru susţinerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului vor continua şi la începutul săptămânii viitoare, a declarat sâmbătă liderul liberalilor, Ludovic Orban.

''Negocierile continuă în cursul săptămânii viitoare, până în ziua votului. (...) Nu am purtat discuţii direct cu domnul Ponta, dar am purtat cu colegi de-ai săi. Opinia mea este că cine este împotriva lui Dragnea nu are altă armă decât să voteze moţiunea de cenzură, nu are nevoie de invitaţia mea'', a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

