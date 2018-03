Orban, catre liberali: Vreau sa vad cum fiecare lider judetean "da cu parul" in alesii locali ai PSD Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva.

azi, 16:31 in Politica