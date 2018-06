Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine că are informaţii “aproape certe” că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va declanşa săptămâna viitoare procedura de demitere din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis. Orban spune că acest demers are ca obiectiv controlul asupra Parchetelor, controlul asupra serviciilor de informaţii, promulgarea legilor justiţiei şi a Codurilor penale şi susţine că aceasta ne-ar putea duce la o criză fără precedent.

