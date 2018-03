Orban: Autostrada Pitești – Sibiu este prioritate zero pentru PNL

Realizarea tronsonului de autostradă dintre Piteşti şi Sibiu reprezintă o prioritate pentru liberali, a afirmat, sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

„Este o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat în mandatul de ministru al Transporturilor că am fost nu doar preocupat, ci că am făcut paşi înainte foarte semnificativi. Într-un an şi şapte luni de mandat am pornit de la zero, am realizat studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, am pregătit documentaţia de licitaţie pentru realizarea acestui proiect. Din 2008 până în 2018, din păcate, nu s-a mai făcut nimic.... citeste mai mult

