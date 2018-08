„Este o inepţie care a prezentat-o acelaşi Dragnea, care este din ce în ce mai rupt de realitate şi care este clar că altceva în afară de dorinţa de a scăpa de puşcărie nu mai are în cap”, a spus Orban, citat de Agerpres. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat,duminică seară, că unii dintre colegii săi de partid lucrează la un document ce vizează punerea sub acuzare de înaltă trădare a şefului statului Klaus Iohannis, dar că nu s-a luat încă o decizie în privinţa acestuia. „Există acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am ştiut că îl lucrează, nu este finalizat şi nici nu s-a ajuns la o discuţie finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu... citeste mai mult

azi, 15:30 in Politica