Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că a avut o întâlnire cu foştii lideri ai partidului Vasile Blaga şi Crin Antonescu, precizând că discuţiile nu au vizat alegerile europarlamentare.

"Am văzut şi ştiri că am avut o discuţie cu domnul Antonescu şi domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discuţii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL.

El a afirmat că întâlnirea a fost întâmplătoare, însă a precizat că stabilise întrevederi cu cei doi.

"A fost o întâlnire întâmplătoare, în care este adevărat că stabilisem întâlniri cu amândoi, numai că s-a întâmplat să ajungă aproape în acelaşi timp.