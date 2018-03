În urmă cu 18 ani, oamenii de știință au exhumat trupurile unor oameni care au murit de o gripă deosebit de gravă, în 1917, şi chiar au găsit particule ale acestui virus, în timpul analizelor lor. Astfel, acest virus mortal a "dormit" sub picioarele locuitorilor din Longyearbyen vreme de un secol.

Conform rador.ro, liderii au decis că nimeni nu are voie să moară în Longyearbyen, nici să se mute. Prin urmare, bolnavii în fază terminală sunt transferaţi la Oslo, capitala norvegiană care se află la 2.000 km distanţă, deoarece orașul nu are o casă de îngrijire... citeste mai mult

