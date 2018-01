Orasul in care enoriasii pot face donatii cu cardul Enoriasii care nu au cash, pot face donatii cu cardul, intrucat au la dispozitie un sistem, instalat intr-o biserica din Paris. Foto: Twitter/ Le_Parisien International Sistemul functioneaza rapid, enoriasul nu trebuie decat sa scrie ce suma doreste sa doneze si sa treaca cardul prin fata aparatului.

Enoriasii pot face donatii cu cardul in biserica Saint-Francois de Molitor, din Paris, unde pot opta pentru donatii in valoare de 2,3,5 sau 10 euro, potrivit libertatea.ro.

Reprezentantii bisericii au anuntat ca aceasta metoda a fost introdusa pentru a se adapta... citeste mai mult

