Capitala Austriei, Viena, este şi în 2018, pentru al nouălea an consecutiv, oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de consultanţă Mercer (cu sediul la New York), în...

Jurnalul National, 20 Martie 2018