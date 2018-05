Orasele din Romania au o singura directie de dezvoltare – Smart City

Orasele se schimba mereu, iar cetatenii se adapteza rapid la noile inovatii care le simplifica traiul si devin tot mai prezente in viata lor. Astfel, cerintele lor cresc si in raport cu administratorii oraselor. De aceea, edilii ar trebui sa tina pasul cu tehnologia care avanseaza intr-un ritm accelerat si sa ramana informati si deschisi la schimbari sau adaptari in functie de noile trenduri.

Exista in acest moment o explozie a posibilitatilor de analiza a datelor si a schimbului de informatii in timp real, ceea ce face esential ca cei care conduc statul si administratiile locale la orice nivel, nu doar IT, sa inteleaga si sa... citeste mai mult

