Tranzacţia este evaluată la 150-200 de milioane de euro şi ar putea fi semnată până la finele acestui an.

„Orange este una dintre companiile aflate în discuţiile de preluare a AKTA şi poate şi cea mai determinată să o finalizeze, pentru că nu are operaţiuni fixe în retail pe baza unei reţele proprii”, a declarat pentru ZF sub protecţia anonimatului o sursă de pe piaţă, familiară cu aceste discuţii.

Orange are deja câteva sute de mii de clienţi pentru serviciile de televiziune prin satelit şi a început să ofere din 2016 în mediul urban şi pachete care includ cablu