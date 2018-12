Oradea Singing Stars pe 8 decembrie Lotus Center!

Prima ediție a concursului de interpretare vocala ‘Oradea Singing Stars’ are loc pe 8 Decembrie la Lotus Center.

International School of Oradea în colaborare cu Lotus Center Oradea, Kiss Fm, Pianoforte School și Trustul de Presă Infomedia -Bihon.ro și Jurnalul Bihorean organizează acest eveniment în scopul promovării și stimulării creativității, descoperirii talentelor interpretative, a valorilor muzicale ale copiilor.

Concursul se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani, având 3 categorii de vârstă: 5 – 8 ani; 8 – 12 ani; 12 – 16 ani. In urma preselecțiilor, participanții pe fiecare categorie de vârsta au fost anunțați pe 4 decembrie pe... citeste mai mult

