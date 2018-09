- La Sala polivalentă a Universității Oradea a avut loc cea de-a 14-a ediție a Turneului Internațional de Baschet în Fotoliu Rulant „Maria”, cel mai important eveniment de baschet adaptat din România.

Turneul a fost organizat de ASP Oradea, sub egida Federației Române de Baschet. La competiție au fost prezente patru echipe: ASP Oradea (România), KKK Singidunum Belgrad (Serbia), For Heroes Cracovia (Polonia) și Mercator Ljubljana (Slovenia).

Rezultate înregistrate: For Heroes Cracovia – Mercator Ljubljana 28-50, Singidunum Belgrad – ASP Oradea 70-34, For Heores Cracovia – ASP Oradea 37-30 (în finala mică) și Singidunum Belgrad – Mercator Ljubljana

