Veniturile totale au crescut cu 6% ajungând până la 9,8 miliarde de dolari, comparativ cu trimestrul III al anului trecut.

Veniturile din Cloud şi On-Premise au crescut cu 8% ajungând până la 8,0 miliarde de dolari. Veniturile din Cloud Software as a Service (SaaS) au crescut cu 33%, ajungând până la 1,2 miliarde de dolari.

Veniturile din Platforma Cloud Platform as a Service (PaaS) şi Infrastructure as a Service (IaaS) au crescut cu 28%, ajungând la 415 milioane de dolari. Totalul veniturilor din Cloud au crescut cu 32% ajungând până la 1,6 miliarde de dolari.

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

citeste mai mult