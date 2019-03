Sâmbătă, 30 martie, Primăria Baia Sprie va marca „Ora Pământului”. în parcul din centrul vechi al oraşului. Acţiunea intitulată „Dăruieşte naturii din energia ta”! , va începe la ora 20.00. Sub acest slogan internaţional, copiii, părinţii, autorităţile locale, directorii de şcoli şi toţi cetăţenii interesaţi vor cânta şi se vor bucura împreună timp de o oră, interval în care luminile vor fi stinse.

„Ora Pământului” este un eveniment internaţional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică faţă de... citeste mai mult