„Ora Pamantului 2019” la Braila

Sambata, 30 martie, Programul National Cantus Mundi organizeaza, la nivel national, evenimente muzicale cu ocazia „Orei Pamantului”, in intervalul orar 20:30 – 21:30. Peste 12.000 de copii si tineri din corurile Cantus Mundi se vor reuni sub sloganul international al World Wide Fund for Nature (WWF) – „Conecteaza-te cu natura! Acum este momentul sa actionam!”.

Sarbatorirea „Orei Pamantului" initiata de Cantus Mundi se va desfasura simultan in 85 de localitati din 33 de judete din tara: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj,

