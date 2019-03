În noaptea de sâmbătă spre duminică, România trece la ora de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00. Ziua de duminică va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă are loc în fiecare an în ultima duminică din luna octombrie....

Ziarul Financiar, 29 Octombrie 2016