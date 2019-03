Cand se schimba ora 2019. Anual, in ultima duminica din luna martie, Romania trece la ora de vara. In 2019, in noaptea de sambata spre duminica, 30 spre 31 martie, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers, de la ora de vara la ora de iarna, se face preajma echinoctiilor de primavara si de toamna. Aceasta schimbare are loc in mai multe tari din lumea intreaga.

Luni, 4 martie 2019, Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in... citeste mai mult

