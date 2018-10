ORA DE IARNĂ 2018. România trece duminică la ora oficială de iarnă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la 04.00, care va deveni 03.00, iar 28 octombrie va fi cea mai lungă zi din acest an.

ORA DE IARNĂ 2018. Printre efectele semnalate la trecerea la ora de iarnă 2018 se numără:

– irascibilitatea, tulburările de somn şi cresterea nivelului de stres

– perturbarea rutinei zilnice, care ne ajută să fim organizaţi şi să ne dozăm energia corespunzător

– instalarea asteniei de toamnă.

