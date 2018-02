Disciplina optionala "Educatie financiara" a început să fie predată în învățământul primar din Romania în anul scolar 2013-2014. Proiectul a fost demarat de Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale.

Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE), membru afiliat INDE/OECD, si-a adus aportul la sustinerea proiectului de educatie financiara inca de la infiintarea sa, in anul 2014, si functioneza ca un “tampon” intre Ministerul Educatiei-BNR-banci-companii in vederea asigurarii implementarii unitare a strategiei de educatie financiara

