Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat că, după ce a văzut primele meciuri din preliminarii şi făcând o comparaţie cu Suedia şi Norvegia, contracandidatele României în preliminariile EURO 2020, prima reprezentativă are şanse la calificare, chiar dacă în acest moment are doar 3 puncte.

„Avem 3 puncte normale. Am fi putut avea mai multe dacă am fi abordat meciul cu Suedia ca în repriza a doua. E un lucru pozitiv că jucătorii au simţit pe pielea lor valoarea Suediei, iar la meciul următor altfel vor aborda jocul. Pentru că avem nevoie să batem Suedia şi să scoatem cel puţin un punct... citeste mai mult

