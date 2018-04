FC Botoşani va încerca mâine să rămână în plasa liderului din play-out-ului, Dinamo.

Elevii lui Costel Enache s-au arăta încrezători în şansele de a se întoarce cu toate cele trei puncte din jocul pe care îl vor susţine în ultima etapă a turului acestei ediţii a play-out-ului Ligii I, Gaz Metan Mediaş. „Aştept să joc, să-mi ajut echipa. A intervenit o stare de oboseală la băieţi şi a fost o dezamăgire că nu am prins play-off-ul. Am avut o perioadă în care nu am adus puncte. Suntem pe un drum bun şi sperăm să ne îndeplinim obiectivul, locul 7-8. Sunt multe puncte în joc şi încă sperăm la locul 7. Dacă vom sta... citeste mai mult