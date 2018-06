Selecţionerul Cosmin Contra a lăudat atitudinea jucătorilor români după victoria cu 2-0, cu Finlanda, considerând amicalul un test reuşit, însă este convins că meciurile oficiale vor arăta altfel, mai grele. Cu toate acestea, tehnicianul susţine că are credinţa că „tricolorii” se pot bate de la egal la egal cu echipele din grupă, în Liga Naţiunilor. „Sunt fericit. Dacă după meciul cu Chile am spus că nu sunt mulţumit de anumite momente de joc, când calitatea jocului nostru a suferit; astăzi (n.r. - marţi seară) cred că am făcut un meci bun împotriva unei echipe nordice, bune. E o victorie meritată. Mă bucur că suntem pe plan... citeste mai mult