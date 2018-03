Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid 18.00 (0-3 în tur)

Look TV, Telekom Sport 1

Athletic Bilbao – Olympique Marseille 20.00 (1-3)

TelekomSport 1

Dinamo Kiev – Lazio 20.00 (2-2)

Look TV, TelekomSport 2

Viktoria Plzen – Sporting 20.00 (0-2)

Telekom Sport 4

Zenit – RB Leipizig 20.00 (1-2)

TelekomSport 3

Arsenal – AC Milan 22.05 (2-0)

Telekom Sport 1

Lyon – ŢSKA Moscova 22.05 (1-0)

Look TV, TelekomSport 3

Salzburg – Dortmund 22.05 (2-1)

Look Plus, TelekomSport 2



acum 49 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in