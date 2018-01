Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt sub cod galben de ceaţă judeţele Teleorman, Giurgiu, Harghita, Vrancea, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Neamţ.

Pe durata nopţii de sâmbătă spre duminică se va înregistra ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m. Avertizarea este valabilă până la ota 5.00, iar în unele zone se va forma polei.

Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile europene E 85, E 581, E 574 şi drumurile naţionale, iar poliţiştii solicită atenţie sporită în trafic pentru evitarea accidentelor. citeste mai mult

