Opt judete, sub cod GALBEN de ceata Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting cod galben de ceata in mai multe judete.

Social Pana la ora 12.00, sub cod galben este judetul Cluj (Dej, Gherla, Bontida, Caseiu, Cuzdrioara, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii), unde ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Pana la ora 14.00, sub cod galben se afla judetele Vaslui, Botosani, Galati, zonele joase ale judetelor Vrancea, Bacau, Neamt, Suceava, unde ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m, izolat sub 50 m, iar izolat se va semnala burnita, anunta meteorologii.... citeste mai mult

