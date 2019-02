„Eu cred că această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală, iar eu cred că secţia pentru anchetarea magistraţilor trebuie să rămână componentă a Ministerului Public şi să fie sub jurisdicţia evident a procurorului general, ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituţionale”, a spus Marian Oprişan.

„Toate secţiile din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub procurorul general”, a mai spus Oprişan, la Parlament.

Premierul Viorica Dăncilă a invitat luni reprezentanţii CSM şi ai asociaţiilor de magistraţi la discuţii, în urma protestelor din sistemul judiciar, provocate de Ordonanţa 7 de modificare a... citeste mai mult

