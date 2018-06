„Referitor la fotografia cu preşedintele Obama: Nu sunt fotograf, nu fac fotografii, nu le prelucrez şi nici nu mă pricep să le falsific! Am primit-o şi eu. Fotografia am păstrat-o în arhiva personală aşa cum am primit-o atunci, după eveniment, de la echipa de atunci", a scris Oprea pe Facebook. El susţine că în 2011 a fost în delegaţia oficială care a fost primită la Casa Albă şi că preşedintele Obama i-a întins mâna. „Adevărul este unul singur: în 2011 am fost la Casa Albă, în delegaţia oficială. Preşedintele Obama a întins mâna preşedintelui Băsescu, mie şi ministrului... citeste mai mult

acum 44 min. in Politica, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in