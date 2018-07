Aţi văzut sondajele? Ştiu, nu trebuie să le acordăm prea mare importanţă. Nu am încredere în ele, multe par nişte "făcături" aruncate pe piaţă la comandă. Şi oricum mai este mult până la următoarele alegeri. Dar chiar şi aşa...

PSD este credidat într-unul dintre aceste sondaje cu 28 la sută. În altele, mai pe placul său, are peste 30 la sută. Am văzut şi unul cu peste 40 la sută. Dar indiferent pe care îl credem, problema este clară. La halul în care guvernează, socialiştii ar trebui să aibă 0 (zero) la sută.

Criză de apă la Bacău, unde zeci de mii de oameni se adapă ca în Evul Mediu. Inflaţie care a făcut să explodeze preţurile de... citeste mai mult

