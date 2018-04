"Absorbtia banilor comunitari - o catastrofa marca PSD-ALDE" Motiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, depusa de parlamentari de la PNL si PMP va fi dezbatuta si votata marti in plenul Seanatului.

Documentul se intituleaza "Absorbtia banilor comunitari - o catastrofa marca PSD-ALDE".

Sedinta in plen a Senatului in care va fi dezbatuta motiunea simpla este programata de la ora 14:00.

Motiunea a fost depusa de parlamentari PNL si PMP, care avertizeaza ca situatia programelor operationale sectoriale este deosebit de grava, din perspectiva sumelor foarte mici rambursate efectiv de catre Comisia Europeana,... citeste mai mult

azi, 09:29 in Politica, Vizualizari: 43 , Sursa: Amosnews in