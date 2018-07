Viceliderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principalul partid de opoziţie, Tom Watson, a declarat că este de părere că ar fi necesar un nou referendum pentru Brexit, dacă propunerea Theresei May pentru Brexit nu va primi sprijin, scrie Bloomberg.

După luni în care Partidul Conservator a încercat să găsească o poziţie pentru Brexit, astfel încât toate aripile partidului să fie de acord, May pare că a renunţat, iar planul recent propus va fi votat împotrivă de cel puţin 20 de parlamentari. Fără o majoritate în Parlament, aceasta are nevoie ca memebri Partidului Laburist să voteze pentru sau să se... citeste mai mult

